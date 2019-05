Séoul n’envisage pas d'aide alimentaire gouvernementale à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’envisagerait pas d’apporter une aide alimentaire au niveau gouvernemental à son voisin du Nord, qui traverse une grave crise faute de denrées agricoles. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui la vice-porte-parole du ministère de la Réunification, interrogée sur une telle possibilité lors d’un briefing régulier.Selon Lee Eugene, l’exécutif penserait toutefois qu’il faut continuer à accorder une assistance humanitaire pour améliorer la situation des habitants nord-coréens, et il n’y aurait aucune divergence en la matière entre Séoul et Washington.De plus, le gouvernement suivrait de très près la situation alimentaire au nord du 38e parallèle en attendant les résultats d’une étude sur l’état des récoltes que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondiale (PAM) mènent sur place.La vice-porte-parole a également évoqué le problème du budget non exécuté. En septembre 2017, le gouvernement a adopté un projet visant à fournir une aide humanitaire de l’ordre de 8 millions de dollars à la Corée du Nord, cela via la commission chargée de promouvoir les échanges intercoréens. Comme la loi relative aux finances de l’Etat interdit tout nouveau report d’un exercice fiscal, il faudrait passer par une concertation interministérielle avant de le soumettre à l’approbation de la commission.