L’aéroport d’Incheon enregistre un record de fréquentation pour un début mai

Photo : YONHAP News

Les sept premiers jours du mois de mai sont considérés comme une « période de vacances dorées » en Corée du Sud. Par conséquent, les sud-Coréens sont nombreux à en profiter pour partir à l’étranger.Cette année, ils n’ont qu’à poser un congé de deux ou trois jours pour profiter d’un week-end prolongé. C’est possible grâce à la fête du Travail du 1er mai, et au 6 mai qui est désigné comme un jour férié provisoire pour compenser la fête des enfants tombant ce dimanche.Ainsi, l’aéroport international d’Incheon devrait enregistrer quelque 1 393 000 usagers du 1er au 7 mai, soit une hausse de 13 % par rapport à la même période de l’année dernière. Si ce chiffre se confirme, il s’agira d’un record historique pour une première semaine du mois de mai depuis son ouverture en 2001. Selon les dates, l’aéroport aura connu sa plus grande fréquentation le 1er mai.