Fouilles dans la DMZ : 92 fragments d’os découverts à l’arête Arrowhead

Photo : YONHAP News

Une soixantaine d’os présumés appartenant à des soldats tués lors de la guerre de Corée ont été découverts entre lundi et jeudi au niveau de l’arête Arrowhead, un site de bataille dans la zone démilitarisée (DMZ). Ainsi, le nombre de restes découverts depuis le 1er avril, début de l’opération de recherche, s’élève à 92.Selon le ministère de la Défense, ces restes seront ensuite transmis à son équipe chargée d’en identifier l’identité. Il a également souligné que cette opération n’aurait pu se dérouler sans l’apaisement des tensions militaires entre les deux Corées, comme en témoigne l’accord militaire signé le 19 septembre dernier à Pyongyang.En 1953, la dernière année du conflit, les deux Corées ainsi que leurs alliés se sont livrés à des combats acharnés sur ce site. On estime à 200 le nombre de soldats sud-coréens et à 300 celui des militaires américains et français qui devraient y être ensevelis.Pyongyang s’était initialement engagé à mener conjointement les fouilles en vertu dudit accord militaire, mais en raison de son attitude passive, Séoul a dû entamer seul les opérations le mois dernier.