8 sud-Coréennes célibataires sur 10 se disent prêtes à financer en partie le logement pour leur mariage

Photo : KBS News

Dans la tradition coréenne, c’est le futur mari qui doit préparer le logement pour son couple. Et ce cliché semble perdre du terrain peu à peu.C’est ce que montre « le rapport sur la corrélation entre le logement et le mariage chez les jeunes », publié par l’Institut national des affaires sanitaires et sociales (KIHASA). Le texte rend compte des résultats d’un sondage effectué auprès de quelques 3 000 célibataires âgés de 25 à 39 ans.Il s’agissait de savoir notamment dans quelle proportion ils ont l’intention d’apporter une contribution financière pour acheter ou louer un logement comme le nouveau nid pour leur couple en cas de mariage.40,4% des hommes interrogés se sont déclarés prêts à régler l’intégralité de la somme nécessaire contre 5,8 % des femmes. Et 2,3 % des hommes ont répondu qu’ils ne payeraient aucun sou contre 12,1 % des femmes sondées.Par contre, lorsqu’il s’agit de prendre en charge une partie du logement, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à se dire partante pour cela, avec 82,2 % contre 57,3 %.