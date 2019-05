Meurtre de Kim Jong-nam : l’accusée vietnamienne mise en liberté aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Après l’Indonésienne Siti Aisyah, accusée dans l'assassinat, en février 2017, de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen à l’aéroport de Kuala Lumpur, sa co-accusée vietnamienne Doan Thi Huong a été libérée à son tour aujourd’hui.Après l'allègement de sa charge le mois dernier, de celle d’homicide à celle d’avoir infligé des blessures, la prévenue avait été condamnée à trois ans et quatre mois de prison. Comme elle a déjà passé deux ans derrière les barreaux tout au long du procès et a pu bénéfier d’une libération anticipée grâce à sa conduite exemplaire, sa mise en liberté a pu avoir lieu aujourd’hui. Elle devrait regagner ce soir son pays natal.Quant à Siti Aisyah, les autorités malaises l’ont mise en liberté le 11 mars dernier après avoir annulé l’accusation portée à son encontre.Siti Aisyah et Doan Thi Huong ont été toutes deux suspectées d’avoir tué Kim Jong-nam en lui jetant au visage du VX, un agent neurotoxique puissant.