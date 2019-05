Cinéma : le ministre de la Culture réaffirme sa volonté de limiter le monopole des films grand public

Photo : YONHAP News

D’un côté, quelques films grand public qui raflent la plupart des salles de cinéma, de l’autre, des films indépendants et d’auteur qui ont du mal à trouver des écrans. Tel est le paysage peu flatteur de l’industrie cinématographique sud-coréenne.Dans ce contexte, le nouveau ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment fait savoir qu’il envisageait de mettre en place un dispositif dit de « plafonnement d’écrans ». Il s’agit de limiter la part des écrans occupés par un seul film, et ce afin de lutter contre le phénomène de concentration des grosses productions.Park Yang-woo a réaffirmé cette volonté hier devant les journalistes, à l’issue de la cérémonie d’ouverture du Festival international du film de Jeonju. Le ministre a également fait allusion au taux de l’éventuel plafonnement, en évoquant les seuils de 40 %, 50 % et 60 % comme étant les plus efficaces. Il s’est aussi engagé à faire en sorte d’élaborer un plan optimal afin d’en limiter les effets pervers.