Une porcelaine céladon millénaire désignée trésor national

Photo : YONHAP News

L’Administration du patrimoine culturel a classé une porcelaine céladon dite « cheongja » du royaume de Goryeo comme trésor national n°326. Il s’agit d’élever d’un cran le statut de la « jarre en céladon où est marquée l’année sunhwa », désignée comme trésor n°237 en 1963.La jarre haute de 35,2 cm n’arbore aucun motif. Grâce aux lettres inscrites sur le fond, on sait qu’elle a été fabriquée par un artisan nommé Choi Gil-hoe en 993 dans le but de s’en servir comme offrandes à un roi défunt.Pendant l’occupation nippone, cette porcelaine est passée aux mains des Japonais. En 1957, l’université féminine d’Ehwa l’a rachetée pour la conserver dans son musée.La jarre est de très grande taille pour une porcelaine céladon datant du début de Goryeo, et elle est l’un des rares céladons dont on connaît l’année de fabrication, l’usage destiné et le nom de l’artisan. Ainsi, elle a une valeur importante sur le plan académique.