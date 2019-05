JCS : Pyongyang procède à plusieurs tirs de projectiles à courte portée

Photo : KBS News

Pyongyang a procédé ce matin à plusieurs tirs de projectiles à courte portée vers la mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les lancements ont eu lieu entre 9h06 et 9h27 aux environs de Wonsan, dans la province de Gangwon. Les engins ont survolé de 70 à 200 km vers le nord-est.Leur type ainsi que leur nombre exact sont en train d’être déterminés par Séoul et Washington, mais il ne s’agirait pas de modèles intercontinentaux. Les deux alliés mènent depuis le 22 avril dernier des exercices militaires conjoints. Au Sud, la sécurité a été renforcée. Tout en gardant son calme, la Cheongwadae suit de près la situation. Pour le moment, elle ne prévoit pas de convoquer le NSC, le Conseil de sécurité nationale.Les tirs d’aujourd’hui interviennent suite à l’échec du sommet des 27 et 28 février entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump à Hanoï. Durant ces 17 derniers mois, la Corée du Nord n’avait pas tenté de provocation à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.A l’origine, le JCS a déclaré que Pyongyang avait tiré des « missiles », mais il les a par la suite renommés « projectiles ».