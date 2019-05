Tirs de projectiles nord-coréens : la Cheongwadae appelle Pyongyang à cesser les activités qui font monter la tension

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui plusieurs projectiles à courte portée vers la mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les lancements ont eu lieu entre 9h06 et 9h27 du matin aux environs de Wonsan, dans la province de Gangwon. Les engins ont parcouru une distance de 70 à 200 km en direction du nord-est.Le Sud a rapidement réagi tout en gardant son calme. Du côté de la Cheongwadae, d’abord. Une réunion d’urgence a été convoquée. Après sa tenue, sa porte-parole Ko Min-jung a déclaré, à travers un communiqué écrit, que les tirs en question allaient à l’encontre de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre. Et la Maison bleue a appelé Pyongyang à arrêter de mener des activités qui font monter la tension dans la région tout en ajoutant qu’elle attendait ses efforts afin de renouer le dialogue.Tout en suivant la situation au nord du 38e parallèle, les autorités militaires ont renforcé la sécurité afin de faire face à d’éventuelles provocations supplémentaires. Tout en coopérant étroitement avec les Etats-Unis, le ministère de la Défense et le JCS sont en train de déterminer le type ainsi que le nombre exact des engins. L’état-major avait initialement déclaré que le pays communiste avait tiré des « missiles », mais il les a par la suite renommés « projectiles ». Et de l’avis des experts, il ne s’agirait pas de modèles intercontinentaux. Petit rappel : le dernier tir d’un ICBM par le royaume ermite remonte à novembre 2017. Depuis, il n’avait pas tenté de provocation à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a pour sa part tenu une conversation téléphonique avec son homologue américain, Mike Pompeo. A cette occasion, les deux alliés se sont mis d’accord pour continuer à analyser les lancements de ce samedi matin et à communiquer ensemble, tout en restant prudents. Par ailleurs, la porte-parole de la Maison blanche a déclaré que les Etats-Unis étaient au courant des actions de la Corée du Nord. Et Sarah Sanders a ajouté que, si nécessaire, ils continueraient à les surveiller.Enfin, le ministère sud-coréen de la Réunification tente de connaître l’intention exacte du régime de Kim Jong-un. Il doit aussi prévoir si les derniers tirs vont influencer la relance des discussions entre les deux Corées alors que celles entre Pyongyang et Washington sont dans l’impasse depuis l’échec du sommet des 27 et 28 février entre Kim et Trump à Hanoï, au Vietnam.