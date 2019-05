Donald Trump : « Kim Jong-un ne veut pas rompre sa promesse »

Photo : KBS News

Environ 13 heures après le tir des lance-roquettes multiples et d'un nouveau type d'armes tactiques guidées nord-coréen, le président américain Donald Trump a tweeté samedi qu'il ne souhaitait pas que le leader nord-coréen Kim Jong-un délaisse ses engagements.Le locataire de la Maison blanche a ainsi souligné que tout était possible dans ce monde intéressant, et que Kim réalisait parfaitement le grand potentiel économique de son pays pour faire quelque chose pouvant le mettre à mal. « Le dirigeant nord-coréen sait aussi que je suis avec lui et il ne veut pas rompre la promesse qu'il m'a faite. Un accord sera conclu à la fin », a-t-il ajouté.Il est à noter que le président Trump n'a évoqué que la capacité économique de l'Etat ermite, sans mentionner le lancement du samedi. Il se serait abstenu de faire monter les tensions, en raison des négociations sur la dénucléarisation qui s'enfoncent dans l'impasse.La presse américaine a présenté de diverses manières les intentions de Kim Jong-un. Le New York Times a écrit que Pyongyang, s'appuyant sur un scénario périmé, aurait voulu exercer la pression sur Washington. Selon Bloomberg, il s'agirait d'une expression physique du mécontentement nord-coréen sur le récent exercice militaire sud-coréano-américain.