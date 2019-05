Les ventes automobiles de Hyundai et Kia ont le vent en poupe aux Etats-Unis et au Mexique

Hyundai Motor et Kia Motors ont enregistré le mois dernier aux Etata-Unis une part de marché cumulé de 8,2 %. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis avril 2017.En avril, le 1er constructeur automobile sud-coréen et sa filiale ont vu leur part de marché augmenter de 0,4 point et de 0,1 point par rapport au mois précédent pour atteindre respectivement 4,3% et 3,9%.Le nombre de véhicules vendus sur le sol américain s’est élevé le mois dernier à 57 025 unités chez Hyundai Motor, soit une hausse de 1,7% en glissement annuel. Quant à Kia Motors, ce chiffre a progressé de 1,6 % pour être évalué à 51 385 unités durant la même période.Cette performance s’explique notamment par la sortie de nouveaux modèles à l’image du Telluride sorti en février. Ce nouveau modèle du SUV de la marque Kia s’est vendu à 5 570 unités en avril dernier. Pour le deuxième mois de suite, ses ventes mensuelles ont dépassé le seuil des 5 000. Répondant au goût des consommateurs américains, au total 1 965 unités se sont écoulés depuis sa commercialisation.Parmi les modèles existants, la Hyundai Elantra, aussi connu sous le nom "Avante" et le Kia Soul en sortent gagnants. Les deux ont enregistré une augmentation de 23,7 % et de 18,2 % en avril par rapport à la même période de l’an dernier.Les résultats sont tout aussi encourageants au Mexique surtout chez Kia. Le géant sud-coréen y occupe une part de marché de 7,6 %. Ainsi, il est devenu la 4e marque automobile devant Toyota sur le marché mexicain. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint depuis son implantation en juillet 2015.