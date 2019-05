La parité se réalise dans le tourisme

Photo : YONHAP News

En 2018, les sud-Coréennes et les sud-Coréens sont partis à part égale à l'étranger pour faire du tourisme. Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par l'Organisation du tourisme de Corée, la part féminine du nombre total des voyageurs sud-coréens à l'étranger a atteint 49,8 %, un chiffre similaire par rapport à l'an dernier, alors qu’elle ne représentait que 37,4 % il y a vingt ans.En globalité, les trentenaires ont le plus voyagé avec 20,1 %, suivis par les quadragénaires (19,7 %) et les jeunes d'une vingtaine d'années (18,3 %). Par rapport à 2007, les quarantenaires sont devenues plus adeptes du voyage à l'étranger, pour les femmes, alors que presque toutes les tranches d'âge exceptés les trentenaires et les quadragénaires, ont évolué dans le même sens, pour les hommes.Le premier objectif du tourisme à l'étranger a résidé dans les loisirs et le repos avec 88 %. La découverte des paysages naturels, la visite du patrimoine historique et la gastronomie ont également motivé les déplacements à l'étranger.Le manque de volonté ou de jours de congé a le plus souvent freiné les voyages à l'étranger pour des sondés (50 %), suivi par les conditions financières (29,1 %) et la mauvaise santé (10,1 %).