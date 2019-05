La presse japonaise révèle que Kim Jong-un aurait mentionné l'enlèvement des Japonais

Lors du deuxième sommet nord-coréano-américain tenu en février dernier à Hanoï, Donald Trump a évoqué la question des Japonais enlevés par le régime communiste, et Kim Jong-un s'en est dit conscient, avant de suggérer son éventuelle rencontre avec Shinzo Abe pour en parler. Et Donald Trump a transmis cette volonté au Premier ministre japonais juste après la rencontre de Hanoï. C'est ce qu'a révélé hier l'agence de presse japonaise Kyodo News.Shinzo Abe pourrait saisir l'intention réelle du dirigeant nord-coréen et négocier avec l'Etat ermite s’il parvenait à organiser un sommet, sans conditions préalables, entre Pyongyang et Tokyo. En effet, le gouvernement nippon avait déjà annoncé sa volonté de tenir cette rencontre.Toujours selon le quotidien japonais, lors de son premier tête-à-tête avec le numéro un américain à Singapour, Kim a dit qu'il pourrait rencontrer Abe, mais il n'a pas été confirmé que le leader nord-coréen avait évoqué à ce moment-là le dossier des Japonais enlevés.