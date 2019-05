Deux sud-Coréens reçoivent pour la première fois le titre de Meilleur ouvrier de France

Photo : YONHAP News

Lors de la 26e édition du concours « des Meilleurs ouvriers de France (MOF) » deux sud-Coréens ont remporté le concours.Les heureux lauréats s’appellent Cho Yong-duk en classe « reliure » et Kim Young-hoon en classe « Glaces, sorbets, crèmes glacées ». La cérémonie de remise des titres aura lieu le 13 mais à la Sorbonne dans la capitale française.Le Meilleur ouvrier de France (MOF) est un titre décerné uniquement en France par catégorie de métiers dans un concours entre professionnels. Ce concours est organisé depuis 1924 tous les quatre ans par le ministère de l’Education et le ministère du Travail.Les critères d’évaluation sont tellement rigoureux qu’il peut n’y avoir aucun lauréat si personne n’a atteint un score suffisant pour décrocher le titre. Lors de la 26e édition du MOF, une vingtaine de classes ne comptaient aucun lauréat parmi 200 classes réparties dans 17 groupes.L’ancien fleuriste Cho Yong-duk s’est installé en 2002 en France afin d’apprendre les arts de la reliure. Après avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la reliure, ce sud-Coréens âgé de 44 ans est aujourd’hui devenu l’un des Meilleurs Ouvriers de France.Quant à Kim Young-hoon âgé de 38 ans, il est connu en tant que fils du fondateur de la célèbre boulangerie Kim Young-mo. Il est parti apprendre la boulangerie et pâtisserie à Lyon en 2001. Deux années plus tard, il a remporté les Olympiades des métiers dans la catégorie de boulangerie.