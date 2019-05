Moon Hee-sang se rend en Chine dans le cadre de la coopération parlementaire pour la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le président du Parlement sud-coréen s'envole aujourd'hui pour la Chine. Le programme de sa visite de trois jours commencera par un déjeuner offert par l'ambassadeur de la Corée du Sud à Pékin, Jang Ha-sung.Ce déplacement est inscrit dans la démarche parlementaire pour renforcer la coopération avec les pays concernés dans les négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne. Il s'agit de la deuxième étape pour la délégation de l'Assemblée nationale sud-coréenne, après sa visite en février aux Etats-Unis.Le patron du perchoir s'entretiendra demain avec Wang Qishan, vice-président, Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire national, et Yang Jeichi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois.A travers ces rencontres, Moon Hee-sang appellera plus d'efforts diplomatiques pour relancer le dialogue entre Pyongyang et Washington et une plus étroite coopération bilatérale pour instaurer la paix durable sur la péninsule. Il soulignera d'ailleurs la nécessité d'un échange plus actif dans la lutte contre la pollution aux particules fines.