Le NIS : « Moscou sympathise avec une dénucléarisation par étape »

Photo : KBS News

Lors du sommet nord-coréano-russe, la Russie, toujours convaincue de la nécessité d’une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de la Corée du Nord, pourrait néanmoins partager la position de son allié nord-Coréen souhaitant un démantèlement par étape. C'est ce qu'a rendu compte le 25 avril le Service national du renseignement de la Corée du sud (NIS) à la Commission parlementaire sur les renseignements.Selon les services secrets, le sommet élargi auquel avaient participé notamment le ministre et la vice-ministre nord-Coréens des Affaires étrangères de Corée du Nord, Ri Yong-ho et Choe Son-hui, a été pour l’essentiel consacré à la dénucléarisation de la péninsule.Qui plus est, Vladimir Poutine a souligné que cette question ne saurait jamais être réglée par la force. Et le NIS a traduit ces propos russes par une sorte d'avertissement à l'encontre des Etats-Unis.D’après la présidente de la commission parlementaire, Kim Jong-un aurait voulu utiliser sa rencontre avec son homologue russe pour raviver les négociations nucléaires et renforcer l'unité du pays.