Le Premier ministre sud-coréen remercie les anciens soldats colombiens ayant participé à la guerre de Corée

Le Premier ministre sud-coréen est arrivé samedi à Bogota, la capitale colombienne, dans le cadre d'un voyage de cinq jours en Colombie et en Equateur.Durant sa visite officielle de trois jours en Colombie, Lee Nak-yon s’entretiendra avec le président colombien Iván Duque en vue d'une plus large coopération bilaterale dans le commerce, l’investissement et les infrastructures.Depuis que l’accord de libre-échange signé entre la Corée du Sud et la Colombie est entré en vigueur en juillet 2016, le volume des échanges bilatéraux est passé de 1,3 milliard de dollars à 1,8 milliard de dollars entre 2016 et 2018.Lee a ensuite rencontré les anciens soldats qui ont combattu lors de la guerre de Corée (1950-1953) puis déposé une gerbe de fleurs devant un mémorial.Le chef du gouvernement sud-coréen a ainsi remercié les vétérans colombiens tout en expliquant les efforts déployés par son gouvernement avec la communauté internationale afin d’installer une paix permanente dans la péninsule coréenne.A noter que la Colombie est le seul pays d’Amérique latine qui a envoyé des soldats à la guerre de Corée. Le bilan de cette guerre fratricide pour la Colombie s’est élevé à 213 morts ou disparus et 567 blessés.Ensuite, le chef du gouvernement sud-coréen assistera à un forum d'affaires réunissant 37 entreprises privées ou étatiques.Lee se dirigera en direction d’Equateur pour un séjour de trois jours. Il sera accueilli par le président équatorien Lenin Moreno et son vice-président Otto Sonnenholzner afin d’évoquer des pistes de coopération dans divers secteurs tels que les infrastructures, les nouvelles énergies renouvelables et la sécurité maritime.Enfin, le Premier ministre assistera à l’inauguration de la 1ere usine d’assemblage destiné à la voiture Hyundai i10. Il s’agit du premier site de production ouvert sur le sol équatorien.