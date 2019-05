Kim Sei-young récolte la huitième victoire de sa carrière

Photo : YONHAP News

Kim Sei-young s'est imposée aujourd'hui au Mediheal Championship au Lake Merced Golf Club à Daly City, en Californie. La golfeuse sud-coréenne a battu sa compatriote Lee Jeong-eun et l'Anglaise Bronte Law grâce à un birdie à l'unique trou supplémentaire. Les trois joueuses avaient fini les quatre rounds avec une carte de -7 avec 281 coups.Il s'agit de sa première victoire depuis dix mois et de la 8ème de sa carrière. Ce qui la porte au rang de l'une des cinq meilleures golfeuses du pays du Matin clair. Avec la belle performance de Kim, le golf féminin sud-coréen a récolté six victoires depuis le début de cette année.