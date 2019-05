Photo : KBS News

Les prix des carburants progressent de 8 % à partir d’aujourd’hui. Plus précisément, le prix du litre augmentera de 65 wons pour l’essence, de 46 wons pour le gasoil et de 16 wons pour le gaz de pétrole liquéfié (LPG). Cette hausse est due à la réduction du taux de rabais de la taxe sur les carburants.Rappelons que le gouvernement sud-coréen a accordé une réduction de 15 % à la taxe sur les carburants pour une durée de six mois afin d’alléger les charges pesant sur les automobilistes. En décidant de reconduire cette politique jusqu’au 31 août, il a revu à la baisse ce taux. Par conséquent, les prix des carburants, qui ont déjà augmenté de 8 %, vont encore progresser de 7 % à partir du mois de septembre.Une mauvaise nouvelle de plus pour les consommateurs, puisque le prix moyen de l’essence augmente déjà pour la 11e semaine de suite, pour atteindre 1 476 wons par litre, à savoir environ 1,12 euro, à mesure que les cours du baril se sont envolés sur le marché mondial.Dans ce contexte, les autorités craignent que les conducteurs, anticipant une future revalorisation, se précipitent pour faire des réserves. Afin de prévenir ce genre de pratiques abusives, elles lanceront des contrôles sur le terrain.