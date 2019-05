Trump et Abe échangent par téléphone sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis et le Premier ministre japonais se sont entretenus hier soir au téléphone. Au cœur de leur discussion : la Corée du Nord, la prochaine visite d’Etat de Donald Trump dans l’archipel ou encore le commerce bilatéral ou régional.Dans un communiqué, la Maison blanche a annoncé que les deux dirigeants avaient échangé sur la récente situation dans le nord de la péninsule et réaffiché de concert leur convergence de vue sur les modalités de la dénucléarisation du pays communiste. Son locataire a lui aussi écrit sur Twitter qu’il avait parlé de la Corée du Nord et du commerce et que c’était un très bon dialogue.Washington n’a pas précisé pour autant si les nouveaux tests de projectiles nord-coréens avaient été abordés.Pourtant, selon la télévision nippone NHK, après son entretien téléphonique avec Trump, Shinzo Abe a déclaré aux journalistes qu’ils en avaient discuté et qu’ils avaient aussi coordonné une réponse à donner.C’est dans ce contexte que le représentant spécial du département d’Etat américain pour le pays communiste Steve Biegun doit arriver aujourd’hui à Tokyo pour un déplacement de deux jours. Objet de son voyage : discuter lui aussi du nucléaire nord-coréen. Il prendra ensuite la direction de Séoul demain pour prendre part à une nouvelle réunion du groupe de travail sud-coréano-américain. Un dispositif créé pour coordonner les efforts pour la dénucléarisation du Nord.