Sylvester Stallone va produire le remake hollywoodien de « The Gangster, The Cop And The Devil »

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « The Gangster, The Cop And The Devil », qui sort ce mois-ci dans les salles de cinéma du pays du Matin clair, va être adapté à Hollywood. Dans ce long métrage, Ma Dong-seok (Don Lee) joue le rôle d’un chef de gang.C’est la société de production Balboa Pictures, dirigée par le célèbre acteur américain Sylvester Stallone, qui a signé le contrat de son remake. L'interprète légendaire de « Rocky Balboa » a été séduit d'emblée par l’histoire passionnante entre un chef de gang et un inspecteur qui font équipe pour traquer un tueur en série.L’acteur américain d'origine coréenne, âgé de 49 ans, tiendra toujours le rôle du chef de gang dans la nouvelle version hollywoodienne tout en participant à la production.