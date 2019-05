Photo : YONHAP News

L’Onu a condamné les nouveaux tirs nord-coréens effectués samedi dernier.Interrogé lors d’un point de presse quotidien hier, son porte-parole Stéphane Dujarric a affirmé qu’« un tel acte ne ferait qu’exacerber les tensions régionales ».Selon lui, le patron de l’organisation Antonio Guterres observe de près la situation et encourage toutes les parties concernées à poursuivre leur dialogue pour dénucléariser, de manière complète et vérifiable, la péninsule et y instaurer une paix durable.