Séoul et Washington font preuve de prudence à l’égard des tirs nord-coréens

Photo : KBS News

La Maison bleue et le ministère de la Défense continuent de faire profil bas sur les tirs nord-coréens d’« un nouveau type de projectiles à courte portée », effectués samedi. Ils n’ont toujours pas fait part de leur position officielle.De l’avis des experts, certains de ces engins pourraient être des missiles balistiques pourtant interdits par des résolutions onusiennes. Cela dit, le ministère a remis à plus tard l’annonce de son jugement. Il s’est borné à affirmer que Séoul et Washington poursuivaient leurs analyses conjointes et qu’ils en rendraient publics les résultats en même temps.Dans ce contexte, hier, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le commandant des forces américaines en Corée du Sud Robert Abrams se sont entretenus pendant environ une heure.Le jour même des lancements des projectiles, les ministères concernés des deux alliés avaient aussitôt communiqué. Ils étaient alors conscients du fait que la reprise des négociations avec Pyongyang serait difficile s’ils haussaient le ton et augmentaient la pression à son encontre.