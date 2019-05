40 % des célibataires pensent qu'ils ne pourront pas devenir propriétaire d'un logement

Photo : KBS News

Quatre célibataires sud-coréens sur 10 pensent qu’il est nécessaire de posséder un logement, tout en se montrant pessimistes sur cette éventualité. C’est le résultat publié aujourd’hui par l’Institut national des affaires sanitaires et sociales (KIHASA).Afin de connaître la perception des jeunes sur l’achat immobilier, le KIHASA a mené une enquête entre août et septembre 2018 auprès de 3 002 célibataires âgés de 25 à 39 ans. Et à la question « Faut-il posséder une maison ? », 45,1 % ont donc affirmé « certainement » et 44 % « oui, mais ce sera impossible ». Seuls 10,7 % des sondés ont répondu par la négative.Les réponses varient selon les régions. Ceux qui habitent à Séoul, à Incheon ou dans la province de Gyeonggi sont les plus pessimistes à l’idée de devenir propriétaire d’un logement avec 47,1 %, alors que ce taux est de 39,1 % en dehors de la région métropolitaine. Ce résultat est sans doute lié au prix de l’immobilier exorbitant dans la capitale et dans ses environs.La situation financière des parents a également influencé la perception des célibataires sur l’achat immobilier. 53,7 % des sondés issus de la classe aisée ont mis en avant la nécessité d’acquérir leur propre maison, alors que ce taux est limité à 37,7 % dans la classe défavorisée.