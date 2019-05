La soprano Jo Sumi reçoit la distinction de l’Ordre de l'Etoile d'Italie

Photo : YONHAP News

La soprano sud-coréenne de renommée mondiale Jo Sumi a été décorée hier du titre de l'Ordine della Stella d'Italia, l’Ordre de l’Etoile d’Italie, conféré par le gouvernement de Rome.Elle s’est vu décerner cette distinction honorifique pour avoir favorisé les échanges entre la Corée du Sud et le pays d’Europe du Sud. La cérémonie de sa remise a été organisée hier à l’ambassade d’Italie à Séoul.Celle-ci a alors évoqué le fait que la cantatrice a étudié à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome et contribué grandement aux échanges culturels entre les deux pays, à travers notamment la production conjointe d’opéras.Jo Sumi a fait ses débuts en 1986 au Teatro Verdi de Trieste dans le rôle de Gilda de Rigoletto. La chanteuse est aussi lauréate de plusieurs consécrations. Parmi elles, la Siola d’Oro, décernée à la meilleure soprano de l’année, en 1993, et le prix international Puccini, en 2008.Le célèbre maestro Herbert von Karajan l’avait qualifiée de « voix venue des cieux ».