Le PLC lance une tournée nationale de campagne anti-gouvernement

Photo : YONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC) poursuit sa contestation dans la rue. La principale force de l’opposition proteste contre la décision d’accélérer le processus de débat sur les réformes électorale et judiciaire et celui de leur vote au Parlement. Une décision prise la semaine dernière par le Minjoo et les trois autres formations de l’opposition.Le PLC est maintenant déterminé à intensifier sa campagne. Du coup, il lance aujourd’hui une tournée nationale afin de convaincre les sud-Coréens de soutenir sa cause. Une tournée qui durera une vingtaine de jours. Son patron Hwang Kyo-ahn doit la commencer à Busan, la deuxième ville du pays, par une conférence de presse. Il doit alors exhorter les quatre partis à revenir sur leur décision et souligner la responsabilité du gouvernement de Moon Jae-in dans les essais de nouveaux projectiles nord-coréens.Le Minjoo, le parti présidentiel, continue de s’en prendre au PLC, en l’appelant à arrêter ses manifestations en dehors du Parlement et à y retourner. Même chose dans la réaction des trois autres formations de l’opposition.Sur fond de ce bras de fer politique, la session extraordinaire d’avril de l'Assemblée nationale s’achève aujourd’hui. Elle avait débuté le 8 avril. Pendant un mois donc, les députés n’ont voté aucun projet de loi, alors que le temps presse pour exécuter le budget supplémentaire de 6 700 milliards de wons, soit 5,1 milliards d'euros, après son approbation parlementaire.Le Minjoo souhaite passer au moins ce projet de budget dans la session de mai. Mais l’incertitude plane toujours sur la réaction du PLC.