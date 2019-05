NIS : l’apparence des projectiles nord-coréens est celle de missiles sol-sol

Photo : YONHAP News

Le renseignement sud-coréen estime que les projectiles tirés samedi par la Corée du Nord ont l’air de missiles sol-sol, que ces essais ne sont pas de nature aussi provocante que ceux d’autrefois et qu'ils n’ont pas pour but de bloquer les négociations avec Washington.Ce jugement a été livré hier par le directeur adjoint du service national du renseignement (NIS), Kim Sang-gyun, devant la commission parlementaire compétente.A en croire la présidente de la commission, la députée Lee Hye-hoon, qui a relayé l’information, Kim a aussi affirmé que l’état-major interarmées menait actuellement des analyses minutieuses avec les Etats-Unis sur la nature, la trajectoire et la portée des engins. Or, ces travaux s’annoncent complexes et devraient prendre un certain temps, quelques mois au plus tard.Le NIS a étayé son jugement notamment par le fait qu’après ces lancements, les médias nord-coréens ont souligné qu’il s’agissait d’exercices de nature défensive. Dans le passé, ils avaient parlé de frappes préventives.