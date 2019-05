Séoul, Washington et Tokyo évalueront ensemble les projectiles nord-coréens tirés

Photo : YONHAP News

Les représentants des autorités militaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se réuniront ce jeudi, à Séoul, afin de discuter de différents sujets liés à la sécurité de la région. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Défense. Il s’agit du 11e Dialogue trilatéral sur la défense (DTT). La première édition s’est tenue en 2008. Le DTT est l’occasion de renforcer la coopération des trois nations dans le but de dénucléariser la Corée du Nord et d’asseoir la paix permanente dans la péninsule coréenne.Lors de l’édition de cette année, les participants évalueront ensemble les projectiles tirés samedi dernier par le régime de Kim Jong-un tout en élaborant ensemble des mesures à prendre face à cette nouvelle provocation nord-coréenne.Dirigée par Jung Suk-hwan, vice-ministre de la Défense aux politiques, la délégation sud-coréenne sera composée de plusieurs hauts responsables des ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Washington et Tokyo seront respectivement représentés par Randall Schriver, secrétaire adjoint américain à la Défense et Takeshi Ishikawa, un haut officiel du ministère japonais de la Défense.