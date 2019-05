Moon Jae-in réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte nationale contre la démence sénile

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in et son épouse ont rendu visite ce matin au centre d’accueil contre la démence, situé dans l’arrondissement Geumcheon à Séoul. Cette visite du couple présidentiel a eu lieu à la veille de la Journée des parents, célébrée le 8 mai en Corée du Sud.Le chef de l’Etat a souligné l’importance de ces centres destinés à apporter les soins nécessaires à toutes les personnes atteintes de démence, tout en s’engageant à déployer ses efforts afin de permettre à la population d’en bénéficier davantage.Rappelons que le gouvernement sud-coréen a lancé, il y a deux ans, un plan national de prise en charge de la démence sénile. Dans ce cadre, plusieurs installations médicales et dispositifs de l’assurance maladie ont vu le jour de manière à alléger les charges qui pèsent sur les personnes souffrant de cette maladie dégénérative du système nerveux.Le locataire de la Maison bleue a enfin souligné l’importance d’encourager la participation au diagnostic précoce et de s’occuper en priorité des personnes âgées défavorisées.