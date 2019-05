Séoul et Moscou tiennent une réunion de leurs négociateurs nucléaires en chef adjoint

Les négociateurs nucléaires en chef adjoints de la Corée du Sud et de la Russie se retrouvent aujourd’hui à Moscou. Une rencontre qui est scrutée de près, puisqu’elle a lieu après que la Corée du Nord a procédé à des tirs de projectiles. D’autant que le pays communiste a effectué ces essais neuf jours après un sommet à Vladivostok entre son dirigeant et le président russe.La Corée du Sud y est représentée par Jeong Yeon-doo et la Russie par Oleg Burmistrov. Les deux hommes doivent faire le point sur la situation de l’après-sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine et discuter aussi de l’orientation du processus de paix dans la péninsule.Une attention particulière sera portée à la possibilité que Séoul cherche à savoir si, lors de son entrevue avec le chef du Kremlin, Kim a annoncé que son pays allait tirer les engins.Hier, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a publiquement mentionné une possible corrélation entre ces lancements et le voyage du leader nord-coréen en Russie.