Washington exprime son inquiétude à l’égard des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Ce n’est pas anodin. Deux jours après que la Corée du Nord a procédé à des essais de projectiles, Washington a ressorti la question des droits humains dans le royaume ermite.Dans un communiqué publié par son porte-parole Morgan Ortagus, le département d’Etat a annoncé être profondément préoccupé par les « mauvais traitements » commis par le régime communiste envers son peuple. Il a précisé que pendant plusieurs dizaines d’années, le pouvoir nord-coréen avait violé les droits des personnes et les libertés fondamentales des citoyens.La diplomatie américaine a exprimé cette inquiétude à l’occasion de la « semaine de la liberté en Corée du Nord ». Un événement annuel qui a été organisé la semaine dernière à Washington par des organisations qui défendent les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle et des associations de transfuges nord-coréens.Le porte-parole a alors salué les efforts de ces organisations pour « braquer les projecteurs sur la situation désastreuse des droits humains » au Nord. Et d’ajouter que quelque 100 000 nord-Coréens sont toujours détenus dans des camps de détention politique, que leur famille en souffre, et que ceux qui tentent de s’enfuir sont souvent torturés et tués.