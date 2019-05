Lee Nak-yon prévoit un élargissement de la présence des entreprises sud-coréennes en Colombie

Photo : YONHAP News

En voyage officiel en Colombie, le Premier ministre Lee Nak-yon a eu une réunion avec les entrepreneurs sud-coréens qui l’accompagnent. C’était dimanche, heure locale, à Bogota, la capitale. Une soixantaine de représentants de 41 firmes dont LG CNS, SK Innovation et Kia Motors y étaient présents.A cette occasion, Lee a affirmé qu’il devrait y avoir un certain nombre de points communs entre les politiques économiques des deux pays, et qu'à l’avenir, les entreprises sud-coréennes pourraient donc s’implanter davantage dans ce pays d’Amérique du Sud. Il a aussi précisé que certaines d’entre elles y menaient des projets, comme le développement du système de cartes de transport de Bogota et la construction d’une centrale respectueuse de l’environnement, conduits respectivement par LG CNS et Hyundai Heavy Industries. Cependant, pour lui, cette coopération est encore loin d’être à maturité, vu les relations entre les deux pays et le potentiel de la Colombie.Dans la foulée, le chef du gouvernement s’est engagé à solliciter la coopération du président Ivan Duque Marquez pour que les compagnies du pays du Matin clair participent à un plus grand nombre de projets.