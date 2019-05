Séoul estime que Pyongyang n’a pas testé de missiles

Photo : YONHAP News

Projectiles ou missiles ? Les versions diffèrent quant à la nature des engins tirés samedi par la Corée du Nord. Mais pour le ministère de la Défense et l’état-major des armées, il ne semble pas s’agir de missiles. C’est ce qu’a déclaré aux journalistes le président de la commission parlementaire de la défense, Ahn Gyu-baek. Ce dernier a tenu ces propos après s’être fait briefer aujourd’hui sur les résultats de leurs premières analyses.Le député du Minjoo a présenté quelques informations pouvant les justifier. Concrètement, un missile à courte portée a une portée inférieure ou égale à 1 000 km, mais les derniers engins testés par le Nord ont parcouru entre 70 et 200 km seulement.Et lors de ses lancements passés d’armes stratégiques, comme le missile balistique intercontinental (ICBM), Pyongyang avait tiré ces armes seules, à l’aube et en présence du commandant de ses forces stratégiques. Or, samedi, le pays communiste a lancé simultanément, à 9h, une vingtaine de projectiles de deux à trois types différents. Et le directeur général de l’artillerie y était présent.D’après le parlementaire, un certain temps sera nécessaire pour que les autorités militaires sud-coréennes et américaines arrivent à leur conclusion finale, puisque tous ces engins ont été lancés en même temps.