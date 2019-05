Conflits commerciaux Washington-Pékin : le gouverneur de la BOK se veut rassurant

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a annoncé samedi de nouvelles surtaxes sur les importations chinoises.Face à cette nouvelle incertitude créée par ces tensions commerciales sino-américaines, la Banque de Corée (BOK) a fait aujourd’hui l’état des lieux de son impact sur les marchés financiers sud-coréen et internationaux.Son gouverneur Lee Ju-yeol s’est alors voulu rassurant. Selon lui, la situation n’est pas aussi inquiétante qu’on ne le pensait. Et les négociations commerciales sino-américaines sont en cours.Lee a tout de même insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance pour scruter de très près les marchés et pour appliquer à temps, si nécessaire, les mesures destinées à les stabiliser.