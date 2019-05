Photo : YONHAP News

Le beau temps domine toujours la péninsule coréenne. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les prévisions à sept jours de Météo-Corée annoncent du soleil sur toute la période.Côté températures, ça se réchauffe un peu, ce mardi. D’après Météo-Corée, il fait cet après-midi 21°C à Séoul, 22°C à Jeonju, 23°C à Daejeon et Daegu, et enfin 20°C à Busan.