Deux grandes villes nouvelles seront aménagées à Goyang et Bucheon

Photo : KBS News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui un troisième plan d’aménagement de terrains à bâtir de moyenne et grande envergure dans Séoul et en banlieue de la capitale. Un plan qui vise à faciliter l’accès au logement, voire à stabiliser le marché immobilier.Il prévoit de construire deux grandes villes nouvelles, cette fois à Goyang et à Bucheon, tous deux dans la province de Gyeonggi, et 26 quartiers résidentiels de petite et moyenne taille : 19 à Séoul et 7 dans le Gyeonggi.Une fois le projet achevé, un total de 110 000 logements supplémentaires seront offerts. Ce qui portera à 300 000 le nombre total des habitations qui seront construites dans le cadre des trois plans annoncés par le gouvernement de Moon Jae-in.