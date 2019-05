Donald Trump soutient une aide alimentaire sud-coréenne à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain se sont de nouveau entretenus au téléphone. Leur conversation a eu lieu hier soir pendant environ 35 minutes, et ce trois jours après de nouveaux tirs de projectiles nord-coréens.Moon Jae-in et Donald Trump ont discuté pour l’essentiel des moyens de relancer au plus vite les négociations nucléaires Washington-Pyongyang et d’une aide alimentaire sud-coréenne aux habitants du Nord.Dans un communiqué écrit, la porte-parole de la Cheongwadae Ko Min-jung a expliqué que Moon avait d’abord fait part de la position de son gouvernement à l’égard des tirs nord-coréens, avant d’échanger avec le dirigeant états-unien sur ce que leurs pays peuvent faire afin d’empêcher le régime de Kim Jong-un de sortir des rails du dialogue.Il n’a cependant pas été confirmé que leur discussion ait aussi porté ou non sur la nature des projectiles. Ko s’est bornée à rapporter que les deux hommes ont été unanimes à soutenir une coopération étroite de leurs gouvernements pour faire face de manière efficace aux lancements des engins.Au sujet de l’aide humanitaire de Séoul, la porte-parole a précisé que le locataire de la Maison blanche l’avait soutenue, la qualifiant de « très opportune et positive ».Les deux leaders se sont aussi engagés à se concerter étroitement sur un nouveau déplacement de Trump à Séoul dans un avenir proche.