La Maison blanche confirme l’échange téléphonique Trump-Moon

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a elle aussi annoncé que son chef et le président sud-coréen avaient eu un échange téléphonique.Dans un communiqué de presse, son porte-parole adjoint a affirmé que Donald Trump et Moon Jae-in ont discuté de la récente évolution de la situation dans le nord de la péninsule, et des moyens de dénucléariser le pays communiste.Il n’a pas fait état pour autant de l’assistance alimentaire de Séoul à Pyongyang. Cela dit, cette question semble être abordée dans le cadre des discussions de travail sud-coréano-américaines. Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo s’y était déjà montré favorable lors de ses interviews avec les médias locaux.