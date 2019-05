Fin de la réunion entre les négociateurs nucléaires en chef adjoints sud-coréen et russe

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le négociateur nucléaire en chef adjoint de la Corée du Sud Jeong Yeon-doo et son homologue russe Oleg Burmistrov se sont réunis hier à Moscou. L’occasion pour les deux pays de reconfirmer leur objectif commun de dénucléariser la péninsule, de manière complète, et d’y pérenniser la paix.Les deux hauts diplomates ont aussi échangé sur la situation dans la péninsule après le lancement des projectiles nord-coréens, et affiché leur convergence sur la nécessité pour les pays concernés de conjuguer leurs efforts pour redémarrer le dialogue nord-coréano-américain.Hier, la Russie a aussi salué les efforts de Séoul pour faire avancer ses relations avec Pyongyang et manifesté son soutien à son rôle dans la question de la péninsule.