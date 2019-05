Le Minjoo élit aujourd’hui son nouveau chef de groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le premier parti de l'Assemblée nationale, élit aujourd’hui le nouveau chef de son groupe parlementaire.Trois candidats sont en lice. Il s’agit de Lee In-young, Noh Woong-rae et Kim Tae-nyeon. L’un d’entre eux sera élu à la majorité absolue des voix exprimées par les 128 députés de la formation. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, un second tour sera organisé.Le nouveau chef de file sera élu pour un mandat d’un an, comme son prédécesseur sortant, Hong Young-pyo. L’un des principaux défis qu’il aura à surmonter sera de légiférer sur les chantiers prioritaires de l’administration de Moon Jae-in, qui entame cette semaine la troisième année de son quinquennat.Autre défi de taille : le déblocage des négociations avec le Parti Liberté Corée (PLC) afin d’engager ses députés à retourner dans l’Hémicycle.Pendant ce temps, cette principale formation de l’opposition poursuit sa campagne de lutte extraparlementaire contre le pouvoir. Elle réclame notamment le retrait de la décision de débattre en « fast track » les projets de réformes électorale et judiciaire.