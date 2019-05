Le vice-Premier ministre à l'économie appelle à adopter le budget supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki a présidé aujourd’hui une réunion visant à remettre sur les rails l’économie sud-coréenne. Lors de son discours, il a appelé l’Assemblée nationale à adopter à tout prix le budget additif qui est actuellement en suspens.Selon lui, les circonstances économiques mondiales se sont aggravées plus que prévu, ce qui risque de porter un coup dur au pays du Matin clair. Il est alors essentiel d’établir un additif au budget dans le courant de ce mois afin de mieux préparer les chocs et d’obtenir un effet maximal de ce dispositif.Parallèlement, l’homme politique a réclamé l’approbation dans les plus brefs délais du projet d’amendement lié au salaire minimum et aux conditions de travail pour améliorer le quotidien de la population. Il a également affiché son intention d’apporter une bouffée d’oxygène dans le secteur privé en favorisant les investissements à travers une concertation étroite avec les acteurs du domaine.