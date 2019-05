Le gouvernement élabore des dispositifs d’urgences contre la peste porcine

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont mis en place des mesures d’urgence afin de prévenir la peste porcine qui fait des ravages en Chine. Cette épidémie n’est pas transmissible aux hommes, mais tous les animaux infectés doivent être abattus.Afin d’empêcher sa propagation dans le pays, les autorités sud-coréennes ont décidé d’accroître l’amende pour ceux qui apportent du porc ou des aliments transformés en provenance des pays touchés. En cas de première infraction, il leur faudra payer 5 millions de wons, soit environ 3 800 euros, et le double à partir du troisième cas. L’exécutif prévoit d’interdire l’entrée des étrangers qui ne s’en sont pas acquittés. Le nouveau dispositif sera appliqué dès le 1er juin.Quant aux éleveurs de porcs, ils n’ont plus le droit de nourrir le bétail avec les résidus alimentaires, mais pourront bénéficier d’un soutien pour installer des clôtures contre les sangliers. Une fois la maladie détectée en Corée du Sud, le gouvernement augmentera le niveau d’alerte au maximum et apportera une réponse d’envergure interministérielle.