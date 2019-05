Le consulat sud-coréen à Shenyang entame ses démarches sur le dossier de sept transfuges nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’ONG sud-coréenne « Justice for North Korea » a annoncé la semaine dernière que sept transfuges nord-coréens, dont une fille de neuf ans, risquaient d’être renvoyés chez eux après leur arrestation en banlieue de Shenyang, en Chine. Elle a alors appelé le gouvernement sud-coréen à faire en sorte que Pékin les reconnaisse comme réfugiés.Leur appel a été entendu. L’ambassade de Corée du Sud à Pékin et son consulat dans la ville chinoise poursuivent leurs contacts avec les autorités locales. Cependant, celles-ci ne confirment pas encore si les fuyards nord-coréens ont été arrêtés ou non. Elles répètent aussi ignorer où ils se trouvent en ce moment.Un responsable du consulat a affirmé que si Séoul souhaitait lancer un appel humanitaire, l’empire du Milieu semblait, lui, imposer un jugement politique.