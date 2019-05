Steve Biegun attendu à Séoul cet après-midi

Photo : KBS News

Après une escale à Tokyo hier, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord doit arriver à Séoul cet après-midi. Steve Biegun et son interlocuteur sud-coréen Lee Do-hoon doivent présider ensemble une nouvelle réunion du groupe de travail entre leurs pays.A l’origine, la question de l’aide alimentaire à l’Etat ermite devait dominer leurs discussions, en considération de la pire pénurie alimentaire en dix ans qui menace sa population. Mais Lee et Biegun devront en premier lieu analyser la nouvelle démonstration de force de Pyongyang et se pencher sur les moyens de travailler en coopération face à un tel acte.Autre sujet de discussions. Il s’agirait des mesures à prendre afin de remettre sur les rails le dialogue Washington-Pyongyang, dans l’impasse depuis la déconvenue du sommet de Hanoï entre leurs dirigeants.