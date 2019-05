Le surplus courant à son plus bas depuis plus de 6 ans entre janvier et mars

Photo : YONHAP News

Au premier trimestre, la balance courante de la Corée du Sud a continué d’afficher un excédent, de 11,25 milliards de dollars. Mais ce montant est le plus faible depuis six ans et neuf mois. C’est ce que montrent les données, encore provisoires, communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée.Selon les explications de la banque centrale, c’est notamment la baisse des exportations des semi-conducteurs qui en est le premier responsable. A cela s’ajoutent le ralentissement du commerce mondial et le recul de la vente des produits « made in Korea » en Chine.Naturellement, le surplus commercial a lui aussi chuté à 19,6 milliards de dollars. Il s’agit de son plus bas niveau depuis le dernier trimestre 2014.