Samsung Electronics : les actions détenues par les étrangers à leur plus haut en 18 ans

Photo : YONHAP News

Les investisseurs étrangers détiennent maintenant plus de la moitié des actions de Samsung Electronics.Selon la Korea Exchange, la place boursière sud-coréenne, leur part s’élève plus précisément à 57,33 %. Il s’agit du plus haut niveau en 18 ans. Son précédent record a été établi en mars 2001. Le chiffre était alors de 57,3 %.Depuis le début de cette année, les étrangers ont acheté les actions du géant sud-coréen de l’électronique pour une valeur de 3 431,7 milliards de wons, l’équivalent de 2,6 milliards d’euros.Pourtant, entre janvier et mars derniers, le premier fabricant mondial de smartphones a affiché son plus faible bénéfice d’exploitation depuis 10 trimestres. Les investisseurs étrangers n’ont toutefois pas tourné le dos aux titres de l’entreprise, les perspectives pour le marché mondial des semi-conducteurs annonçant un rebond.