Pénurie alimentaire en Corée du Nord : la FICR annonce un plan d’action urgent

Photo : YONHAP News

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a annoncé hier un plan d’action urgent pour aider la Corée du Nord, sous la menace d’une nouvelle crise alimentaire. Un plan qui prévoit de fournir 15 pompes à eau mobiles en vue d’irriguer les champs des régions les plus durement touchées par la sécheresse. Parmi elles, deux communes situées dans la province de Hamgyong du Sud, au centre-est du pays. Leurs 330 000 habitants pourront en bénéficier.Pour cela, un total de 76 946 francs suisses de son Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) seront débloqués. Cet argent sera utilisé pour installer les pompes, former le personnel nécessaire et offrir le carburant.Selon l’organisation humanitaire internationale, le royaume ermite envisage d’importer cette année 200 000 tonnes de céréales afin de faire face à la pénurie alimentaire. Son pouvoir compte aussi porter jusqu’à 310 grammes en juillet les rations alimentaires par personne et par jour, contre 300 grammes actuellement.