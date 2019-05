Séoul participera au projet d’exploration lunaire américain

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington vont coopérer pour l’exploration de la Lune. A en croire le ministère des Sciences et des TIC, l'Institut de l'astronomie et de la science spatiale de Corée et la Nasa ont conclu un accord pour développer en commun la charge utile des vaisseaux spatiaux qui voyageront sur le satellite terrestre.L’agence américaine prévoit d’y faire atterrir des astronautes en 2024. Pour ce faire, elle lancera dès l’an prochain neuf navettes privées en vue de mener des enquêtes approfondies sur sa surface et son environnement. Un groupe de travail sera mis en place pour faciliter le partage des connaissances des chercheurs issus des deux pays. Ceux-ci vont discuter des sujets de recherche et de l’emploi de la charge utile. Les coques seront développées par des firmes états-uniennes.D’après un responsable du ministère, l’exécutif sud-coréen est prêt à participer aux projets internationaux pour l’exploration spatiale et prévoit de gonfler les investissements sur les technologies concernées.