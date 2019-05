Exportations : les grands groupes représentent 67 % de l’ensemble

Photo : KBS News

L’an dernier, les exportations ont totalisé 602,4 milliards de dollars. Or, celles des grandes entreprises en représentent 67 %, contre 66,4 % en 2017, et les exportations des dix premiers conglomérats 38 %, soit en hausse de 10,4 % sur un an.En revanche, la part combinée des ventes hors des frontières des produits des PME et des firmes de taille dite intermédiaire n’atteint que 33 %. Pourtant, celles-ci représentent 99 % de l’ensemble des entreprises sud-coréennes.Même concentration pour les industries. Les biens des secteurs minier et manufacturier comme les semi-conducteurs et les produits pétrochimiques se taillent la part du lion, avec 84 %.Autrement dit, il y a une concentration trop forte des grands groupes et de certains secteurs.Par région, les pays de l’Asie du Sud-est restaient les premiers importateurs des produits « made in Korea », avec 27,6 % de l’ensemble, et ce pour la deuxième année de suite. Derrière eux viennent la Chine et les Etats-Unis.