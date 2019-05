Séoul s’inquiète de la pénurie alimentaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Des organisations internationales se mobilisent pour lancer un cri d’alarme concernant l’insécurité alimentaire aggravée au nord du 38e parallèle. Et cette préoccupation s’est aussi invitée dans l’entretien téléphonique entre Moon Jae-in et Donald Trump, hier soir.Le ministère de la Réunification s’est lui aussi exprimé sur le sujet. Lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole a affirmé que Séoul s’inquiétait de la situation et qu’il allait accorder une aide humanitaire aux habitants nord-coréens en coopération étroite avec la communauté internationale.Lee Sang-min a toutefois indiqué ne pas pouvoir donner des précisions à ce stade, puisque selon lui, des consultations avec les autres ministères concernés seront nécessaires avant de prendre une quelconque décision.Interrogé sur la possibilité que le Sud reprenne son assistance alimentaire directe au Nord, et non par le biais d’organisations internationales, le porte-parole a botté en touche.